ТИРАСПОЛЬ, 28 окт — ПРАЙМ. Приднестровье призвало компанию "Молдовагаз" не сокращать поставки газа в республику, сообщила пресс-служба МИД ПМР. "Молдовагаз" заявил о готовности к переговорам с "Газпромом"

"Была подчеркнута недопустимость перераспределения существующих поступлений гарантированных объемов газа с целью сокращения потребления в Приднестровье. Также отмечено, что экономически целесообразная и надежная работа МГРЭС (Молдавская ГРЭС вырабатывает до 70% электроэнергии для Молдавии) требует увеличения поставок сырья, ответственной за которое является молдавская сторона, являющейся стороной в переговорах с ПАО "Газпром", — говорится в сообщении по итогам встречи представителей по политическим вопросам от Приднестровья и Республики Молдова — главы МИД ПМР Виталия Игнатьева и молдавского вице-премьера Олега Серебряна.

Отмечается также, что представители Приднестровья призвали молдавских коллег к активизации переговорного диалога с руководством ПАО "Газпром" для урегулирования существующей ситуации.

Глава МИД непризнанного Приднестровья Виталий Игнатьев после встречи с молдавским вице-премьером Олегом Серебряном посоветовал молдавским партнерам активизировать диалог с российским "Газпромом".

"Мы рекомендовали молдавской стороне активно вести диалог с Российской Федерацией, естественно, с партнерами из "Газпрома", и если, конечно, нужна какая-то интеллектуальная, экспертная помощь Приднестровья, мы тоже готовы оказать это содействие", — сказал журналистам Игнатьев.

Встреча представителей по политическим вопросам (формат "1+1") состоялась в Тирасполе по инициативе молдавской стороны из-за энергокризиса, вызванного сокращением поставок природного газа.