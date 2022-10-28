БЕРЛИН, 28 окт — ПРАЙМ. Первые поставки в новый терминал сжиженного газа в Лубмине ожидаются ещё в текущем году в декабре, сообщает в пятницу немецкая компания, занимающаяся постройкой газовой инфраструктуры, Deutsche ReGas. СМИ: суда с СПГ стоят у берегов ЕС в ожидании роста цен на газ

По данным Deutsche ReGas, приведенным на сайте компании, запуск терминала состоится ещё до конца года, в декабре.

Годовой объем поставок превысит сделанные ранее прогнозы и составит приблизительно 15,2 миллиарда кубометров газа.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщал, что первый терминал по приему СПГ в Германии заработает в январе следующего года, а с конца 2023 года ФРГ получит возможность импорта СПГ "минимум" в четырех местах: в портах Вильгельмсхафена, Брюнсбрюттеля, Штаде и Лубмина. По его словам, это позволит Германии стать независимой от поставок газа из России.