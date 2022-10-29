МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Отказ Лондона от импорта российского СПГ не нанесет сильного удара ни по России, ни по Британии, считает заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. Михельсон назвал основной источник прибыли "Ямала СПГ"

Он рассказал, что Великобритания получает газ главным образом за счет трубопроводных поставок из Норвегии, а не СПГ.

"В структуре общего импорта доля российского СПГ в 2021 году составляла всего 6,2%, а в потреблении – 4,1%. Эти объемы относительно невелики и вполне заменимы… Для "Ямал СПГ" потеря именно британского рынка тоже некритична", — сообщил эксперт РИА Новости.

Вместе с тем он подчеркнул, что если Россия полностью лишится доступа к европейскому рынку, "Ямал СПГ" испытает трудности с точки зрения не только спроса, но и логистики, поскольку проект был ориентирован именно на Европу. В прошлом году все поставки российского сжиженного газа в Великобританию производились именно с завода "Ямал СПГ", а Россия заняла третье место по экспорту этого сырья на остров после Катара и США, отметил Белогорьев. Главный бенефициар. Кому выгоден американский газ по минус два доллара

В этом году поставки СПГ из России в Британию осуществлялись только в первом квартале и составили 490 миллионов кубометров, что в 3,2 раза меньше, чем за тот же период 2021 года. С апреля поставки из России не производятся, Лондон закупает топливо у США и Катара, рассказал эксперт.

Британский МИД в пятницу объявил о полном отказе страны от закупок российского СПГ со следующего года.