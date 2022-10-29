В Совфеде высказались об участии Лондона в терактах на "Северных потоках"
Сенатор Джабаров заявил об основании требовать с Лондона компенсацию за "Северные потоки"
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МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Информация об участии британских специалистов в реализации теракта на нитках "Северного потока" дает основание потребовать от Лондона компенсации ущерба, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
"У участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба", — сказал он РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что в проекте наряду с Россией участвовали и другие страны. По его словам, инцидент нанес серьезный урон всей Европе.
Джабаров также рассказал, что изначально допускал участие британцев в диверсии.
Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило, что находящиеся в украинском городе Очаков представители ВМС Великобритании участвовали в планировании и осуществлении диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".
Утечка газа на нескольких нитках этих магистралей была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. Служба безопасности Швеции сообщила по результатом следственных мероприятий, что аварии произошли в результате взрывов и целенаправленного саботажа. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.
https://1prime.ru/gas/20221029/838640432.html
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