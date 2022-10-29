МОСКВА, 29 окт — ПРАЙМ. Информация об участии британских специалистов в реализации теракта на нитках "Северного потока" дает основание потребовать от Лондона компенсации ущерба, заявил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Минобороны заявило о причастности Британии к терактам на "Северных потоках"

"У участников проекта есть все шансы потребовать у Великобритании возмещения ущерба", — сказал он РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что в проекте наряду с Россией участвовали и другие страны. По его словам, инцидент нанес серьезный урон всей Европе.

Джабаров также рассказал, что изначально допускал участие британцев в диверсии. Швеция проведет дополнительное расследование диверсий на "Северных потоках"

Ранее в субботу Министерство обороны России сообщило, что находящиеся в украинском городе Очаков представители ВМС Великобритании участвовали в планировании и осуществлении диверсий на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2".

Утечка газа на нескольких нитках этих магистралей была обнаружена 26 сентября в Балтийском море. Служба безопасности Швеции сообщила по результатом следственных мероприятий, что аварии произошли в результате взрывов и целенаправленного саботажа. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.