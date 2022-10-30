АНКАРА, 30 окт — ПРАЙМ. Министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати в связи с планами создания газового хаба напомнил ЕС о зиме и зависимости от российского газа. Финские энергетики ожидают "смертей от холода"

"…Если мы посмотрим на Европу, то она зависит от российского газа и проведет зиму в большом напряжении. Сейчас необходимо предпринимать новые шаги и идти к новым конструкциям. Именно поэтому президент Эрдоган заявил, что необходимо принять меры для того, чтобы Турция, которая станет хабом, могла распределять иранский и российский газ в Европу", — заявил он в интервью изданию Arab News.

По словам чиновника, это поспособствует установлению мира в регионе и созданию безопасных условий для транспортировки энергоносителей.

"Это ведущее решение проблемы высоких цен, которые привели мир к рецессии. В этом смысле, как сказал наш президент, хорошо, что Турция готова взять на себя всю ответственность и сделать шаг, чтобы разгрузить весь мир, особенно Европу, в этой газовой борьбе", — приводит слова Небати турецкая газета Star.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган ранее поручили проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, Россия могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию.