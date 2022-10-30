ДОХА, 30 окт — ПРАЙМ. Катарская нефтегазовая компания QatarEnergy выбрала американский консорциум ConocoPhillips в качестве третьего и последнего международного партнера в проекте расширения южной части Северного месторождения газа North Field South (NFS) в Персидском заливе, который включает создание двух мегалиний для производства 16 миллионов тонн СПГ в год, говорится в поступившем РИА Новости сообщении QatarEnergy. Саудовская Аравия объявит тендеры на разведку новых месторождений

Ранее катарская компания выбрала TotalEnergies и Eni партнерами для расширения производства СПГ на Северном месторождении.

Соглашение о партнерстве было подписано в воскресенье главным исполнительным директором QatarEnergy Саадом аль-Кааби и главой ConocoPhillips Райаном Лэнсом во время официальной церемонии в офисе QatarEnergy в Дохе.

"В соответствии с соглашением, ConocoPhillips будет иметь чистую долю участия в проекте NFS в размере 6,25% из 25%-ной доли, доступной для международных партнеров. QatarEnergy будет владеть оставшимися 75% акций", — отмечается в сообщении.

Выступая на церемонии, аль-Кааби сказал, что "QatarEnergy и ее партнеры продолжают свои усилия по поставке дополнительного объема в размере около 65 миллионов тонн СПГ в год с проектов расширенного Северного месторождения и с проекта Golden Pass в США на мировой рынок, чтобы удовлетворить растущий спрос на более чистую энергию с низким уровнем выбросов углерода и повысить энергетическую безопасность клиентов по всему миру".

Проект расширения Северного месторождения, включая проекты NFS и North Field East (NFE), является крупнейшим в СПГ-отрасли. Как ожидается, производство с новых мощностей начнется в 2026 году, что позволит нарастить мировые поставки СПГ более чем на 48 миллионов тонн в год, а производственные мощности Катара по производству СПГ повысятся до 126 миллионов тонн в год.