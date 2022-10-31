БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. Треть предприятий общепита Германии могут закрыться, показало исследование

Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%", — говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 91,41%.

Регулятор добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры — она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.

Вместе с тем регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.