В Германии оценили уровень запасов газа в хранилищах
В Германии заявили, что газохранилища страны заполнены на 98,52 процента
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БЕРЛИН, 31 окт — ПРАЙМ. Уровень заполнения газохранилищ в Германии достиг 98,52%, заполнение продолжается, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.
"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 98,52%", — говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 91,41%.
Регулятор добавил, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры — она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.
Вместе с тем регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
https://1prime.ru/gas/20221031/838662581.html
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