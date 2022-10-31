СОЧИ, 31 окт — ПРАЙМ. Взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт, заявил президент России Владимир Путин. Декабрьские фьючерсы на газ упали ниже 1250 долларов за тысячу кубов

Президент добавил, что "Газпром" был допущен к обследованию места взрыва, и глава компании Алексей Миллер утром доложил ему об этом.

"Так что это очевидный теракт. И нам трудно это контролировать. Потому что это все же в особой экономической зоне Дании, Швеции, потом дальше Германии", — сказал Путин журналистам.

Он уточнил, что было обнаружено две воронки глубиной 3,5 метра.

"Вырвало трубу длиной 40 метров, разрыв составляет, всего трубы разошлись на 259 метров. Вот этот кусок трубы, который был вырван. Его изогнуло на 90 градусов и отбросило на 40 метров в сторону "Северного потока 2", который тоже оказался поврежденным. Видимо, и этим взрывом, и этими осколками, остатками этой трубы", — рассказал глава государства.

Путин также отметил, что после подрывов "Северных потоков" Европа молчит, несмотря на то, что это бьет по ее интересам. "И европейцы, как часто это бывает, как почти всегда бывает, рот закрыли, молчат, как будто так оно и надо, несмотря на то, что это реально подрывает в корне их интересы", — заявил он.

"Кто-то еще наглости набирался думать, что Россия сама взорвала. До такой бредятины трудно себе представить, что кто-то додумался, но тем не менее, придумывают всякую такую чушь", — добавил он.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".