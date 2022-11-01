ДОХА, 1 ноя — ПРАЙМ. Катар рассчитывает подписать новые контракты о поставках сжиженного природного газа (СПГ) в ближайшее время, сообщил госминистр энергетики Катара и главный исполнительный директор нефтегазовой госкомпании QatarEnergy Саад аль-Кааби. В Германии оценили уровень запасов газа в хранилищах

"Мы обсуждаем поставки со многими покупателями, думаю, мы подпишем какие-то контракты в ближайшем будущем", — сказал аль-Кааби в интервью телеканалу Bloomberg, говоря про обсуждение сроков контрактов со странами Евросоюза, в том числе с Германией.

По его словам, Катар не видит проблемы в сроке действия новых контрактов в случае их заключения с европейскими странами, но для него важна их гибкость.

"Я не вижу проблемы со сроком действия контракта, но большинство стран и компаний говорят о долгосрочных 10-15-летних контрактах, гибкость контрактов — это вопрос. Долгосрочность контрактов гарантирует безопасность поставок ", — добавил он.