МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ожидает от Лондона комментарий возможного сообщения бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках". Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства написала в мессенджере Telegram. СМИ рассказали о сообщении Трасс Блинкену после ЧП на "Севпотоках"

"Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it's done" ("с ним покончено")?", — сообщила дипломат.

Захарова добавила, что мир также хочет получить ответ от британских властей.

Ранее западные интернет-СМИ, в том числе популярная американская онлайн-платформа Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о сообщении с текстом "Все сделано", которая Лиз Трасс могла отправить Энтони Блинкену после ЧП на "Северных потоках".