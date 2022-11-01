Захарова ждет от Лондона комментарий сообщения Трасс по "Севпотокам"
Захарова ожидает комментарий Лондона по сообщению Трасс после ЧП с "Северными потоками"
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова ожидает от Лондона комментарий возможного сообщения бывшего британского премьер-министра Лиз Трасс госсекретарю США Энтони Блинкену после теракта на "Северных потоках". Об этом официальный представитель российского внешнеполитического ведомства написала в мессенджере Telegram.
"Меня интересует ответ Лондона на следующий вопрос: "Отправляла ли премьер-министр Британии Лиз Трасс сообщение госсекретарю США Энтони Блинкену непосредственно после подрыва газопровода "Северный поток" со словами "it's done" ("с ним покончено")?", — сообщила дипломат.
Захарова добавила, что мир также хочет получить ответ от британских властей.
Ранее западные интернет-СМИ, в том числе популярная американская онлайн-платформа Reddit и издание 19Fortyfive, обсуждали информацию основателя файлообменников Megaupload и Mega Кима Доткома о сообщении с текстом "Все сделано", которая Лиз Трасс могла отправить Энтони Блинкену после ЧП на "Северных потоках".
https://1prime.ru/gas/20221101/838668039.html
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