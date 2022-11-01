МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Газоприемный терминал трубопровода Baltic Pipe в Дании введен в эксплуатацию, в данный момент работает вполовину от заявленной мощности, сообщила компания Energinet. Благополучие за чужой счет: Европа нашла способ получить больше газа

"Проект Baltic Pipe запущен во вторник, 1 ноября. Приемный терминал в Нюбру был введен в эксплуатацию. Пока с половиной от общей мощности (6700 МВтч/ч)", — сказано в пресс-релизе.

Отмечается, что запуск газопровода позволит поставлять "голубое топливо" из Норвегии в Польшу.

Газопровод Baltic Pipe, проложенный между Норвегией и остальной Европой через Данию, открыли в конце сентября. Полная мощность Baltic Pipe составляет 10 миллиардов кубометров в год. И, в частности, польское правительство уже заявляло, что поставками газа по Baltic Pipe республика планирует заместить российский газ.

Часть Baltic Pipe должна была начать работу 1 октября, но Energinet трижды переносила дату ввода в эксплуатацию. Однако с 1 октября в Польшу поступает газ по новому трубопроводу в Балтийском море, в том числе из остальной части европейской газовой системы и из датской части Северного моря. По словам директора по международным отношениям Торбен Брабу, компания сожалеет, что не запустила газопровод в срок, сотрудники "боролись" за реализацию проекта.

Приемный терминал в Нюбру представляет собой сложный объект, из-за чего возникли трудности с IT-системами и системами контроля и безопасности. Как сообщалось ранее, полный ввод в эксплуатацию терминала Нюбру состоится позднее в 2022 году.