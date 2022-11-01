МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Турция начала работать над созданием "газового хаба", предложенного Россией, к концу 2022 года планируется определить "дорожную карту", передает агентство Anadolu. Благополучие за чужой счет: Европа нашла способ получить больше газа

"Турция продолжает прилагать усилия на пути превращения в международный торговый хаб природным газом. Реализовать идею в Анкаре планируют за счет участия в международных энергетических проектах, создания объектов СПГ и фактора наличия единственного в регионе рынка торговли газом. После предложения Москвы создать в Турции газовый хаб по поставкам российского газа на внешние рынки, работы в этом направлении активизировались", — сообщает издание.

По информации агентства, турецкие власти планируют наметить "дорожную карту" для реализации проекта к концу года.

Российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Тайип Эрдоган в середине октября поручили проработать вопрос создания "газового хаба" в Турции, который мог бы заменить "Северный поток" в плане поставок "голубого топлива" из России в регион Черного моря.

Эрдоган отметил, что Европа сможет получать российский газ через Турцию. Путин, в свою очередь, заявил об отсутствии сомнений в заключении контрактов на покупку ресурса через турецкий хаб, немало желающих найдется и в Европе.