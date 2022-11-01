ТИРАСПОЛЬ, 1 ноя — ПРАЙМ. Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский во вторник созвал Совет безопасности, где обсуждалась ситуация, сложившаяся в связи сокращением объемов поставок природного газа в Приднестровье, сообщила пресс-служба приднестровского лидера. Молдавия закупила энергию в Румынии вдвое дороже, чем в Приднестровье

Накануне АО "Молдовагаз" уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдавии с 1 ноября поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц. Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров.

"Своими действиями Молдова грубо нарушила действующий договор между "Молдовагазом" и "Газпромом", по условиям которого из 171 миллиона кубических метров газа, поступающего в Республику Молдова, 118 миллионов должно быть направлено в Приднестровье", — говорится в сообщении.

Такого рода односторонние ограничительные действия со стороны Кишинева участники совещания назвали беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики.

Глава ПМР Красносельский в этой ситуации предложил продлить до 1 декабря чрезвычайное экономическое положение на территории Приднестровья.

Кроме того, по поручению главы ПМР готовятся новые обращения в адрес президента РФ, администрации президента РФ, Госдумы, Совета Федерации, ПАО "Газпром".