ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
Ранее во вторник Новак объявил журналистам, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров.
"По газу еще прорабатывается", — ответил он на уточняющий вопрос.
Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Вице-премьер рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.
https://1prime.ru/gas/20221101/838674310.html
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