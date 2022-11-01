ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Вопрос своповых поставок газа из России в Иран еще прорабатывается, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Новак назвал объем добычи нефти в России в октябре

Ранее во вторник Новак объявил журналистам, что Россия и Иран уже начали своповые поставки нефтепродуктов и договорились о расширении перечня поставляемых товаров.

"По газу еще прорабатывается", — ответил он на уточняющий вопрос.

Новак в октябре говорил, что Россия и Иран работают над своповыми поставками нефти и газа, прорабатывают для этого маршруты и механизмы реализации. Вице-премьер рассчитывал, что соглашение по свопу будет подписано до конца 2022 года. По его словам, на первом этапе оно может предполагать 5 миллионов тонн нефти в год и до 10 миллиардов кубов газа.