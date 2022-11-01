ГРОЗНЫЙ, 1 ноя — ПРАЙМ. Россия только начала обследование "Северных потоков", официальных бумаг об итогах еще нет, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. Путин назвал произошедшее с "Северными потоками" очевидным терактом

"Официальных бумаг нет еще пока. Еще идут обследования. Конечно, с мест докладывают руководству "Газпрома". Думаю, информация какая-то есть, но я не могу ее сказать. Работа идет каждый день, они только приступили к работе", — ответил он на вопрос, имеются ли предварительные итоги обследования "Северных потоков".

Президент России Владимир Путин ранее сообщил, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Российский лидер также заявил, что взрыв на магистрали является очевидным терактом.

Теракты произошли на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".