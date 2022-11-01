КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Молдавская компания "Молдовагаз" сама может распределять объемы газа на внутреннем рынке, включая непризнанное Приднестровье, заявил во вторник глава предприятия Вадим Чебан. Президент Молдавии заявила, что страна зимой может остаться без газа

Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что поставки российского газа в Приднестровье в ноябре будут на 40% меньше, чем в октябре в связи с тем, что Молдавия в ноябре получит от "Газпрома" лишь 51% от согласованного по контракту объема газа, до 5,7 миллиона кубометров в сутки. По словам Спыну, из этих объемов в приднестровский регион будет поставлено 2,3 миллиона кубометров в сутки, а на Молдавию придется 3,4 миллиона кубометров в сутки. Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник ранее заявил, что сокращение компанией "Молдовагаз" поставок газа в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, приведет к снижению поставок электроэнергии в Молдавию.

"АО "Молдовагаз" не ведет официальных экономических взаимоотношений с руководством Приднестровского региона. Предприятие в рамках национального законодательства Молдавии взаимодействует с компанией "Тираспольстрансгаз" и вправе самостоятельно осуществлять распределение объемов закупаемого природного газа в зависимости от выполнения контрагентом контрактных условий", — написал Чебан в своём Telegram-канале.

Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.