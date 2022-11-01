В "Молдовагазе" заявили, что Приднестровье получит газ согласно контрактным обязательствам
КИШИНЕВ, 1 ноя — ПРАЙМ. Молдавская компания "Молдовагаз" сама может распределять объемы газа на внутреннем рынке, включая непризнанное Приднестровье, заявил во вторник глава предприятия Вадим Чебан.
Ранее вице-премьер Молдавии Андрей Спыну заявил, что поставки российского газа в Приднестровье в ноябре будут на 40% меньше, чем в октябре в связи с тем, что Молдавия в ноябре получит от "Газпрома" лишь 51% от согласованного по контракту объема газа, до 5,7 миллиона кубометров в сутки. По словам Спыну, из этих объемов в приднестровский регион будет поставлено 2,3 миллиона кубометров в сутки, а на Молдавию придется 3,4 миллиона кубометров в сутки. Министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник ранее заявил, что сокращение компанией "Молдовагаз" поставок газа в непризнанное Приднестровье, где расположена Молдавская ГРЭС, приведет к снижению поставок электроэнергии в Молдавию.
"АО "Молдовагаз" не ведет официальных экономических взаимоотношений с руководством Приднестровского региона. Предприятие в рамках национального законодательства Молдавии взаимодействует с компанией "Тираспольстрансгаз" и вправе самостоятельно осуществлять распределение объемов закупаемого природного газа в зависимости от выполнения контрагентом контрактных условий", — написал Чебан в своём Telegram-канале.
Молдавия переживает энергетический кризис из-за роста цен на энергоресурсы. Власти в Кишиневе заявили о поиске альтернативных источников и поставщиков энергии, поскольку единственным источником оставалась Молдавская ГРЭС, продающая энергию по цене в 62,5 доллара за МВтч. Лидер непризнанного Приднестровья Вадим Красносельский 21 октября объявил, что с 24 октября Молдавская ГРЭС в 2,5 раза ограничит поставки электроэнергии на правый берег Днестра. Кабмин Молдавии ввел режим жесткой экономии в связи с энергокризисом, который предполагает ряд ограничений потребления электроэнергии.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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