ВАШИНГТОН, 2 ноя — ПРАЙМ. Наличие газового хаба в Турции будет способствовать повышению стабильности поставок на европейский рынок, считает бывший комиссар Техасской железнодорожной комиссии (нефтяного регулятора крупнейшего в стране штата по производству нефти) Райан Ситтон. СМИ: дорожную карту по "газовому хабу" в Турции определят к концу года

"Позволит ли это принести стабильность поставок газа? Определенно", — заявил он агентству РИА Новости.

Ситтон полагает, европейский рынок остается в значительной степени зависимым от российского природного газа, и для Турции создание газового хаба также будет выгодным шагом с учетом стабильности российских поставок.

Вместе с тем он оставил открытым вопрос о наличии у Турции долгосрочного интереса к данному проекту.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.