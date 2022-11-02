МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе дорожают почти на 2%, забравшись чуть выше 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном на 2 ноября объеме

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в минусе — у отметки 1185,4 доллара за тысячу кубометров (-0,3%). Однако вскоре котировки перешли к росту. Пока они максимально поднимались до 1228,1 (+3,3%) за тысячу кубометров. По стоянию на 10.38 мск цена газа составляет 1210 долларов (+1,7%) за тысячу кубометров. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1189,4 доллара за тысячу кубометров.

В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Опрошенные РИА Новости аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.