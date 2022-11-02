МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Нужно пригласить экс-премьера Великобритании Лиз Трасс на допрос в связи с терактами на "Северных потока", для начала — в статусе свидетеля, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов. Официальных бумаг по обследованию "Северных потоков" пока нет, заявил Новак

"Более месяца назад Генпрокуратура РФ сообщила о возбуждении уголовного дела после повреждений газопроводов "Северный поток" по признакам международного терроризма. На днях МИД РФ обратил внимание на сообщения СМИ о том, что бывшая премьерша Британии Трасс, особо не скрывавшая ни своей русофобии, ни желания прекратить снабжение ЕС газом через тот самый российский "Северный поток", сразу вслед за диверсией, разрушившей подводные нитки указанных магистральных газопроводов, направила сообщение в Вашингтон о том, что дело сделано ("it's done")", — написал он в своем Telegram-канале.

Учитывая, что десятки экспертов в мире считают британские технически способными подготовить и произвести такого рода диверсию в натовской акватории, то "возникает вопрос, а не пора ли пригласить гражданку Трасс на допрос (для начала в качестве свидетеля)?", — отметил он.

Климов отметил, что международное право это позволяет, наше тем более. Есть и практика такого рода процедур. "Как говорится, ничего личного. Но дело о теракте глобального значения должно быть раскрыто, а его виновные — привлечены к ответственности", — уверен он.

Сенатор подозревает, что Вашингтон мог поручить "грязную работу" с подводными трубами младшим партнёрам по тотальной антироссийской войне.

"В этом смысле "лучшей" кандидатуры для диверсии, подорвавшей экономические возможности ЕС (главных конкурентов США и Британии в Европе), чем спецы с "туманного Альбиона", подыскать трудно. Не удивлюсь, если окажется, что скоропостижная отставка мисс Трасс была ускорена и для того, чтобы отвести от прямых подозрений нынешних лондонских правителей", — заключил сенатор.