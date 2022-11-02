ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя — ПРАЙМ. Власти Приднестровья рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе после решения Молдавии, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев эфире телеканала "ТСВ". Президент Молдавии заявила, что страна зимой может остаться без газа

"Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной Думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию Российской Федерации в этом вопросе", — сказал он.

Ранее АО "Молдовагаз" уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдавии с 1 ноября поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц. Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров. Совбез ПМР назвал действия Кишинева беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики.