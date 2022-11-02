ТИРАСПОЛЬ, 2 ноя — ПРАЙМ. Власти Приднестровья рассчитывают на реакцию Москвы на энергокризис в регионе после решения Молдавии, заявил глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской республики Виталий Игнатьев эфире телеканала "ТСВ".
"Мы направили целый пакет обращений в адрес президента РФ, руководства Совета Федерации, Государственной Думы, профильных ведомств, администрации президента с изложением проблемы и нашей позиции. Мы рассчитываем на реакцию Российской Федерации в этом вопросе", — сказал он.
Ранее АО "Молдовагаз" уведомило Приднестровье об ограничении со стороны Молдавии с 1 ноября поставок природного газа до 69 миллионов кубов в месяц. Для сравнения, в октябре ежесуточно поставляли 3,9 миллиона кубометров. Совбез ПМР назвал действия Кишинева беспрецедентными и вероломными, подчеркивая, что таким образом ставится под удар вся промышленность Приднестровья и экономическое благополучие республики.
https://1prime.ru/gas/20221102/838683338.html
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