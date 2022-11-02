МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" нацелен повысить максимальную возможность отбора газа из подземных хранилищ в России до 1 миллиарда кубометров, сообщил генеральный директор ООО "Газпром ПХГ" Игорь Сафонов. Иран ждет подписания договоров с "Газпромом" в декабре

В интервью корпоративному изданию "Газпрома" топ-менеджер напомнил, что к нынешнему сезону отбора 2022/2023 года оперативный резерв газа в российских ПХГ был выведен на новый максимум – 72,662 миллиарда кубометров. А показатель максимальной суточной производительности ПХГ "Газпром" увеличил до 852,4 миллиона кубов.

"Стратегия развития нашего предприятия определена в стратегических целях ПАО "Газпром" в газовом бизнесе по виду деятельности "Подземное хранение газа". Одной из приоритетных целей является достижение объема суточного отбора газа на уровне 1 миллиарда кубометров", — сказал Сафонов.

Он отметил, что компания в рамках этой работы наращивает мощности ПХГ за счет реконструкции и строительства новых хранилищ; повышает гибкость системы хранения; обеспечивает хранилищами регионы, развивающиеся высокими темпами; увеличивает и продлевает полки максимальной суточной производительности и увеличивает оперативный резерв газа на действующих хранилищах.

При этом "существенного влияния последних тенденций в мире на стратегию развития ПХГ в Российской Федерации не прогнозируется", сообщил Сафонов.