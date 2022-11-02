МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщил, что закончил первичный сбор данных с места повреждения первой нитки газопровода в водах Швеции. Компания продолжит анализировать собранную информацию. Французы поддержали выводы России по диверсиям на "Северных потоках"

"По состоянию на 2 ноября 2022 года компания Nord Stream AG завершила первоначальный сбор данных на месте повреждения первой нитки газопровода в исключительной экономической зоне Швеции", — сказано в сообщении оператора.

Согласно предварительным результатам осмотра Nord Stream AG места повреждения, на дне моря обнаружены кратеры техногенного характера глубиной от 3 до 5 метров на расстоянии около 248 метров друг от друга.

"Участок трубы между кратерами полностью разрушен, радиус разброса фрагментов трубы составляет не менее 250 метров. Специалисты продолжают анализировать полученные в ходе обследования данные", — сказано релизе компании.

Теракты на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" произошли 26 сентября. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Президент России Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков", и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.

Nord Stream AG, приступая в конце октября к сбору данных о повреждениях в водах Швеции, отмечала, что компания продолжает ждать решения властей Дании для обследования газопровода в водах этой страны.