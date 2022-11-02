МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии выделило резервные 800 тысяч евро на проведение компаниями аудита исторического долга страны за газ перед "Газпромом", сообщили в пресс-службе молдавского кабмина. Президент Молдавии заявила, что страна зимой может остаться без газа

"Правительство одобрило выделение Агентством публичной собственности 800 тысяч евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудит будет включать в себя точное выяснение задолженности "Молдовагаза" перед российским концерном за природный газ, поставленный на правый берег, в период с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 года", — говорится в публикации на портале правительства.

Отмечается, что проверка затронет распределение "Молдовагазом" и другими компаниями платежей за использование газа между потребителями правого и левого берегов Днестра. Аудиторы также оценят активы, ранее переданные "Газпрому" в счет (частичного) погашения задолженности за газ и проверят законность уступки дебиторской задолженности "Газпрома" компании "Факторинг Финанс".

Спецификации аудиторского контракта предусматривают выполнение миссии в несколько этапов, оплата будет производиться по мере получения результатов.

Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с российской корпорацией о продлении контракта на поставку "голубого топлива" в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Предварительные итоги аудита станут известны к концу января.

Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.