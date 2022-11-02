Власти Молдавии выделили 800 тысяч евро на проведение аудита долга перед "Газпромом"
МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Правительство Молдавии выделило резервные 800 тысяч евро на проведение компаниями аудита исторического долга страны за газ перед "Газпромом", сообщили в пресс-службе молдавского кабмина.
"Правительство одобрило выделение Агентством публичной собственности 800 тысяч евро из Резервного фонда на внешний аудит долга АО "Молдовагаз" перед "Газпромом" и "Факторинг Финанс". Аудит будет включать в себя точное выяснение задолженности "Молдовагаза" перед российским концерном за природный газ, поставленный на правый берег, в период с 27 августа 1991 г. по 31 октября 2021 года", — говорится в публикации на портале правительства.
Отмечается, что проверка затронет распределение "Молдовагазом" и другими компаниями платежей за использование газа между потребителями правого и левого берегов Днестра. Аудиторы также оценят активы, ранее переданные "Газпрому" в счет (частичного) погашения задолженности за газ и проверят законность уступки дебиторской задолженности "Газпрома" компании "Факторинг Финанс".
Спецификации аудиторского контракта предусматривают выполнение миссии в несколько этапов, оплата будет производиться по мере получения результатов.
Власти Молдавии в октябре прошлого года договорились с российской корпорацией о продлении контракта на поставку "голубого топлива" в республику при условии проведения аудита задолженности компании "Молдовагаз" в 2022 году. Правительство в августе заключило договор на проведение аудита с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co. Предварительные итоги аудита станут известны к концу января.
Ранее "Газпром" сообщил, что оставляет за собой право полностью прекратить поставки газа в Молдавию, если страна нарушит обязательства по оплате, а также из-за грубого нарушения сроков заключения соглашения по урегулированию исторической задолженности АО "Молдовагаз". В ноябре Молдавия получит 51% от необходимого стране объема газа.
https://1prime.ru/gas/20221102/838689810.html