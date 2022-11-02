В Германии оценили уровень газа в хранилищах страны
В Германии заявили о заполнении газохранилищ на 99 процентов
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БЕРЛИН, 2 ноя — ПРАЙМ. Газохранилища ФРГ достигли уровня свыше 99%, следует из данных европейской группы операторов GIE.
Согласно данным, опубликованным на портале, уровень заполненности газохранилищ в Германии к среде достиг 99,19%.
В крупнейшем хранилище газа ФРГ — в Редене — уровень заполнения составил 92,5%.
Ранее Федеральное сетевое агентство ФРГ сообщало, что потребление газа в Германии на фоне теплой погоды на неделе с 17 по 23 октября было значительно ниже среднего уровня потребления за последние четыре года из-за температуры — она была на 2,5 градуса выше среднегодовой нормы 2018-2021 годов.
Вместе с тем регулятор подчеркивал важность экономии газа. Уточнялось, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
https://1prime.ru/gas/20221102/838692074.html
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