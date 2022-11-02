АНКАРА, 2 ноя — ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что местом газового хаба в Турции будет, скорей всего, Тракья на северо-западе страны. Путин и Эрдоган обсудили выход российской агропродукции на рынки

"По месту, скорей всего, самое удобное по предварительным оценкам, это Тракья. Сейчас наше Минэнерго ведет соответствующую работу с российскими партнерами", — отметил он в интервью телеканалу A Haber.

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.