МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ.Резкое повышение биржевых цен на газ в Европе после долгого снижения связано с тем, что участники торгов уже закладывают в котировки ожидаемое похолодание и возможные сложности с доступностью сырья из-за выпадения трубопроводных поставок из России, и снижаться цены на газ теперь вряд ли будут, заявил РИА Новости эксперт по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. В ФРГ введут предельные цены на газ и электроэнергию для потребителей

Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе (по индексу TTF) закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.

"Теплые дни заканчиваются, и основания для дальнейшего снижения цен на газ уже нет. Участники торгов постепенно закладывают в котировки ожидаемое похолодание и возможные сложности с доступностью газа из-за выпадения российских трубопроводных поставок", — сказал Галактионов.

В начале марта эти газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (-34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (-14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Опрошенные агентством аналитики связывали снижение биржевых цен в Европе с прежних максимумов с высоким уровнем запасов газа в европейских подземных хранилищах — выше 90%. Также на это влияют мягкая осень в европейских странах, преодоление участниками рынка паники от ограничений поставок из России и усилия ЕС, направленные на искусственное сокращение спроса. Тем не менее, считают эксперты, в отопительный сезон цены вернутся к росту.