МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Отправленное госсекретарю США Энтони Блинкену экс-премьером Великобритании Лиз Трасс смс-сообщение с текстом "все сделано" после взрывов на газопроводах "Северный поток — 1" и "Северный поток — 2", наводит на мысли о причастности к терактам британских военно-морских сил, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в четверг на совещании секретарей Совбезов стран СНГ. На месте ЧП на "Северных потоках" нашли кратеры глубиной до пяти метров

Он обратил внимание на факт отправки Трасс смс-сообщения через минуту после подрыва ниток магистрали. По его словам она "тут же докладывает госсекретарю США Энтони Блинкену о том, что "все сделано".

Патрушев также отметил, что основным выгодополучателем от данных терактов являются США.