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2022-11-03T10:26:36+03:00

2022

https://1prime.ru/gas/20221103/838695072.html

Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1350 долларов за тысячу кубов

Газ

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https://россиясегодня.рф

. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТУТ ПОЧТИ НА 5%, ПРИБЛИЖАЮТСЯ К $1350 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 03.11.2022

энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60