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2022
https://1prime.ru/gas/20221103/838695072.html
Биржевые цены на газ в Европе приблизились к 1350 долларов за тысячу кубов
Газ
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. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТУТ ПОЧТИ НА 5%, ПРИБЛИЖАЮТСЯ К $1350 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ — ДАННЫЕ ICE Новость дополняется ПРАЙМ, 03.11.2022
энергетика, рынки, товарно-сырьевые рынки, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. БИРЖЕВЫЕ ЦЕНЫ НА ГАЗ В ЕВРОПЕ В НАЧАЛЕ ТОРГОВ РАСТУТ ПОЧТИ НА 5%, ПРИБЛИЖАЮТСЯ К $1350 ЗА ТЫС КУБОМЕТРОВ — ДАННЫЕ ICE
Новость дополняется