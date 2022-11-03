МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в четверг поднимались в цене выше 1400 долларов за тысячу кубометров, максимально росли на 9%, сейчас немного сбавили темпы роста — до 8%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Эксперт объяснил причину роста биржевых цен на газ в Европе

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги в плюсе — у отметки 1333,6 доллара за тысячу кубометров (+3,7%), затем темпы роста стали ускоряться. Пока цена максимально поднималась до 1405,3 доллара (+9,3%). По состоянию на 11.33 мск цены у отметки 1387,1 доллара (+7,9%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1285,8 доллара за тысячу кубометров.

Накануне ближайшие газовые фьючерсы на бирже в Европе закрыли торги ростом почти на 17%, до 1386,5 доллара за тысячу кубометров. При этом весь октябрь и первые дни ноября цены демонстрировали устойчивое снижение.