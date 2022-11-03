В Еврокомиссии назвали второго по объемам поставщика газа в ЕС
Еврокомиссия: США теперь второй по объемам поставщик газа в Евросоюз после Норвегии
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БРЮССЕЛЬ, 3 ноя — ПРАЙМ. Соединённые Штаты стали вторым крупнейшим поставщиком "голубого топлива" в Евросоюз, предоставляя его в сжиженном виде (СПГ), после Норвегии, сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на экономической конференции Банка Латвии, трансляция велась на сайте ЕК.
Он напомнил, что поставки из России, которая была основным экспортером для ЕС, сократились.
"Мы смогли полностью изменить структуру поставщиков. Норвегия теперь крупнейший поставщик природного газа в Евросоюз, за которой следуют США с СПГ", — сообщил он.
https://1prime.ru/gas/20221103/838697681.html
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