МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) призвало Европу воздержаться от чрезмерного оптимизма в отношении запасов газа в подземных хранилищах (ПХГ) и принять уже сейчас срочные меры для подготовки к следующей зиме, говорится в сообщении агентства. Эксперт назвал причину возвращения биржевых цен на газ в Европе к росту

Отмечается, что хранилища в Европе заполнены сейчас почти на 95%, что на 5% выше среднего пятилетнего значения.

"Но отчет (МЭА — ред.) предупреждает, что подушка безопасности, созданная текущим уровнем запасов в хранилищах, а также недавним снижением цен на газ и аномально теплой температурой, не должна приводить к чрезмерно оптимистичным выводам о будущем", — пишет МЭА.

"Европа может столкнуться с нехваткой 30 миллиардов кубометров газа в ключевой для заполнения ПХГ летний период в 2023 году,…что подчеркивает необходимость принятия немедленных действий со стороны правительств для снижения потребления газа в условиях мирового энергетического кризиса", — отмечается в релизе.

Кроме того, агентство ожидает дефицит газа в Европе в объеме 30 миллиардов кубометров следующим летом, в ключевой для заполнения подземных хранилищ период.

"Новый анализ МЭА указывает на значительный разрыв между спросом и предложением в 30 миллиардов кубометров следующим летом, в ключевой момент для пополнения хранилищ ЕС, если Россия прекратит все поставки по трубопроводам, а импорт СПГ в Китай восстановится", — пишет МЭА в релизе к отчету "Никогда не рано готовиться к следующей зиме: Европейский газовый баланс на 2023-2024 год". В Еврокомиссии назвали второго по объемам поставщика газа в ЕС

"Этот разрыв может составлять почти половину объема газа, необходимого для заполнения хранилищ на 95% к началу отопительного сезона 2023-2024 годов", — добавляет агентство.

Успешное заполнение ПХГ ЕС в этом году было основано на факторах, которые могут вполне не повториться в 2023 году, отмечает МЭА. В частности, хотя поставки газа из РФ и сократились резко в 2022 году, в первом полугодии они были близки к нормальному уровню. По оценкам МЭА, общий объем поставок из РФ в ЕС в 2022 году может составить около 60 миллиардов кубометров, но крайне маловероятно, что в 2023 году она поставит не меньше.

Кроме того, говорится в отчете, импорт СПГ в Китай может восстановиться в следующем году и приблизиться к уровню 2021 года на фоне восстановления экономического роста после выхода из коронавирусных ограничений. Это заняло бы более 85% ожидаемого увеличения мировых поставок СПГ, большая часть которого в любом случае уже была законтрактована Китаем. Таким образом, это ограничит объем поставок СПГ, доступных для европейского рынка в 2023 году.