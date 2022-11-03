ХЕЛЬСИНКИ, 3 ноя — ПРАЙМ. Правительство Эстонии отказалось от приобретения доли в компании, управляющей финским СПГ-терминалом, сообщила в четверг премьер-министр страны Кая Каллас. Эстония построила причал для СПГ-терминала, но он уйдет в Финляндию

"Мы решили отказаться от приобретения доли в компании, эксплуатирующей финский СПГ-терминал, и теперь можем использовать 30 миллионов евро, которые мы выделили на это из дополнительного бюджета, для пополнения запасов газа в Эстонии", — сказала Каллас на пресс-конференции правительства.

По ее словам, решение основано на том, что, в соответствии со статьей 36 Газовой директивы Европейского союза, предоставление преимущественного права при совместных покупках не связано с приобретением доли. Каллас также подчеркнула, что Эстония работает над тем, чтобы у эстонских и финских продавцов газа был свободный доступ к терминалу.

В середине октября министр экономики и инфраструктуры Эстонии Рийна Сиккут после встречи со своим финским коллегой Микой Линтиля, сообщила, что терминал СПГ, через который будет снабжаться газом и Эстония, этой зимой отправится к строящемуся причалу в Финляндии. Это решение вызвало недоумение у игроков газового рынка и политиков в Эстонии.

Между Эстонией и Финляндией была договоренность о том, что регазификационное судно для приема сжиженного природного газа ближайшей зимой будет размещено в стране, которая первой завершит строительство необходимой для этого инфраструктуры. Эстония уже завершила строительство причала для СПГ-терминала в городе Палдиски. Финляндия обещает завершить строительство в середине декабря.