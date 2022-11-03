СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина по "газовому хабу " в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, не связано ситуацией на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын. СМИ: дорожную карту по "газовому хабу" в Турции определят к концу года

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.

"Я считаю, что это предложение президента было рассчитано на долгосрочную перспективную и связывать ее с ситуацией на Украине неправильно", — сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk.

Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco.

"У нас есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации на Украине", — подчеркнул представитель турецкого лидера.

По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.