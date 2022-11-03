В Турции заявили, что газовое предложение Путина рассчитано на долгий срок
Власти Турции заявили, что предложение Путина по газовому хабу рассчитано на долгий срок
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СТАМБУЛ, 3 ноя — ПРАЙМ. Предложение президента РФ Владимира Путина по "газовому хабу " в Турции рассчитано на долгосрочную перспективу, не связано ситуацией на Украине, заявил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.
Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган ранее поручили детально и быстро проработать вопрос создания газового хаба в Турции, через который, в частности, РФ могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в регион Черного моря и Турцию. Эрдоган считает, что Европа может получать российский газ через Турцию.
"Я считаю, что это предложение президента было рассчитано на долгосрочную перспективную и связывать ее с ситуацией на Украине неправильно", — сказал Калын в интервью телеканалу CNN Turk.
Калын также напомнил о провальной работе Европы по проекту Nabucco.
"У нас есть вера в нормализацию сотрудничества Запада и РФ по газу после урегулирования ситуации на Украине", — подчеркнул представитель турецкого лидера.
По его словам, Турция является удобным распределителем возможных поставок газа из Средиземноморья и альтернативных источников.
https://1prime.ru/gas/20221103/838707259.html
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