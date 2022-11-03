МОСКВА, 3 ноя — ПРАЙМ. Некоторые поставщики сжиженного природного газа (СПГ) перенаправляют поставки из Атлантического океана в Тихоокеанский бассейн, сообщает международное аналитическое агентство S&P Global Platts. Первые поставки СПГ в немецкий Лубмин состоятся в декабре

"Несмотря на высокие тарифы на транспортировку СПГ, несколько грузов с быстрой поставкой были перенаправлены из Атлантического бассейна в Тихоокеанский бассейн в преддверии зимнего пика потребления газа в Северо-Восточной Азии, что демонстрирует высокий уровень запасов газа на европейских терминалах", — пишет агентство со ссылкой на источники.

По данным S&P, спрос на СПГ в Азии возрождается из-за того, что на газовом рынке Европы царит неопределенность в связи с поздним наступлением зимы, обсуждениями потолка цен на газ и избыточными запасами газа в хранилищах.

"Компании предпочитают освобождать суда раньше для следующей загрузки, чем ждать разгрузки в терминалах в Атлантическом бассейне", — сказал агентству один из источников.

По словам другого собеседника S&P, еще одним фактором перенаправления поставок в Азию может быть стремление некоторых компаний до конца года закрыть текущие физические позиции.

Тем не менее, один из источников сказал агентству что большая часть судов, нагруженных СПГ, останется в Атлантическом бассейне и не станет транспортировать газ в Азию из-за высокой стоимости фрахта.