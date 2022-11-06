АШХАБАД, 6 ноя — ПРАЙМ. США готовы помочь Туркмении в организации поставок природного газа в Европу, заявил в воскресенье на брифинге в Ашхабаде помощник государственного секретаря США в бюро по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу. Путин оценил динамику отношений России и Туркмении

"В начале своей карьеры у меня была возможность быть временным поверенным в нашем посольстве в Баку. И мы, азербайджанская сторона, ЕС, США и Туркменистан, мы говорили об этом, о возможности поставок туркменского газа в Европу больше, чем 20 лет", — отметил дипломат.

По его мнению, "сейчас очень интересный момент, поскольку цены на газ очень высокие, и для туркменского правительства было бы хорошо подумать об этом проекте".

Лу подчеркнул, что "наилучшим для туркменского народа является наличие наиболее крупных возможностей для поставок туркменского газа в разные страны и разные направления, что обеспечит стране не только самые высокие цены на газ, но и надежность в поставках".

"США готовы помочь любым способом, который возможен, но мы не будем покупать туркменский газ, у нас очень много газа в США", — заявил дипломат.