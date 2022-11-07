МОСКВА, 7 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе по итогам торгов понедельника подорожали на 0,5%, до 1170 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Да будет газ? Как радужный прогноз скажется на потреблении в Европе

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1134,2 доллара за тысячу кубометров (–2,5%). Ценовой минимум составил 1082,8 доллара (–6,9%). Максимум был достигнут на закрытии торгов. Последние фьючерсные контракты торговались по 1169 долларов за тысячу кубометров (+0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, пятницы, — 1163,1 доллара за тысячу кубометров.

Цены демонстрировали устойчивое снижение весь октябрь и первые дни ноября.

Сейчас стоимость газа на споте ниже почти вдвое. Цена газового контракта с поставкой "на день вперед" — 7 ноября — по TTF составляет 585,6 доллара за тысячу кубометров, следует из данных EEX. При этом средняя цена на споте в ноябре в 2,7 раза ниже, чем годом ранее — около 375,4 доллара за тысячу кубометров по сравнению с 1001,2 доллара в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные компании Elexys.

Ранее, в начале марта, газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. И, хотя средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2% в месячном выражении), а в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6%), еще в августе она была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.