БЕРЛИН, 8 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень газа в хранилищах Германии составил 99,54%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ. Великобритания решила закупать сжиженный природный газ у США, сообщили СМИ

Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.

"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,54%", — говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 93,75%.

Регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.