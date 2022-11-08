Газовые хранилища Германии почти полностью заполнили
Регулятор: уровень заполнения газовых хранилищ Германии приблизился к 100 процентам
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БЕРЛИН, 8 ноя — ПРАЙМ. Общий уровень газа в хранилищах Германии составил 99,54%, сообщило Федеральное сетевое агентство ФРГ.
Отмечается, что обстановка продолжает оставаться напряженной, нельзя исключать дальнейшего ухудшения ситуации.
"Заполнение продолжается. Общий уровень газохранилищ в Германии составляет 99,54%", — говорится в сообщении. Уточняется, что уровень газа в крупнейшем хранилище Германии — в Редене — составляет 93,75%.
Регулятор вновь подчеркнул важность экономии газа. Уточняется, что дефицита газа в стране зимой можно избежать, если, среди прочего, продолжать выполнять задачу по экономии энергоносителя на уровне не менее 20%.
https://1prime.ru/gas/20221108/838748799.html
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