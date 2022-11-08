МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе по итогам торгов вторника подорожали на 9,3%, до уровня чуть выше 1230 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Минэнерго США повысило прогноз спроса на нефть в мире в 2022 году

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1173,6 доллара за тысячу кубометров (+4%). Ценовой минимум составил 1134,1 доллара (+0,5%), максимум — 1248,8 доллара (+10,6%). Последние фьючерсные контракты торговались по 1233,3 доллара за тысячу кубометров (+9,3%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня, понедельника, — 1128,5 доллара за тысячу кубометров.

При этом весь октябрь цены в целом демонстрировали устойчивое снижение. Хотя на прошлой неделе они превышали 1400 долларов за тысячу кубометров, в понедельник цены опускались ниже 1100 долларов.

В то же время на спотовом рынке цены сейчас ниже в 1,8 раза. Цена газового контракта с поставкой "на день вперед" — 8 ноября — по индексу TTF составляет около 653 долларов за тысячу кубометров, следует из данных EEX. Средняя же цена на споте в ноябре в 1,9 раза ниже, чем годом ранее — около 522,4 доллара за тысячу кубометров по сравнению с 1001,2 доллара в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные компании Elexys.

В начале марта газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2% в месячном выражении), а в сентябре она составляла 2093 доллара (–14,6%). При этом еще в августе цена была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.