РИМ, 9 ноя — ПРАЙМ. Объем поставок российского газа в Италию сократился до 7 миллиардов кубометров в год, заявил генеральный директор ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. Financial Times узнали о стратегии Британии по закупкам газа

По итогам 2021 года Россия поставила на Апеннины примерно 30 миллиардов кубометров газа.

"Россия в этом году еще поставляет (в Европу) 7-9%, но если мы вспомним, что раньше она поставляла Европе 150-180 миллиардов кубометров газ в год, то сейчас на Север Европы поставок нет, а нам она дает 7 миллиардов в год", — заявил он, выступая на видеофоруме, организованном итальянском агентством Ansa.

По его словам, российские поставки в направлении Австрии и Италии составляют 30 миллионов кубометров в день, часть этого газа затем может поступать в Германию.

"В рамках замены российского газа мы компенсировали на эту зиму около 50%, 80% будет замещено в следующем году, а зимой 2024/25 мы сможем заменить 100%", — заявил Дескалци, говоря о планах Италии отказаться от российского газа.

После начала военной операции России на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. Его поставки достигали 29-30 миллиардов кубометров в год при общем объеме потребления в 76 миллиардов.