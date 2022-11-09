МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает с 1 декабря повысить на 8,5% регулируемые цены на газ "Газпрома" для всех категорий потребителей — как для промышленности, так и для населения, следует из проектов приказов регулятора, опубликованных на портале проектов нормативных правовых актов. Цены на газ в Австрии выросли в десять и более раз

Минэкономразвития в сентябре сообщило, что индексация тарифов ЖКУ для населения будет перенесена с 1 июля 2023 года на 1 декабря 2022 года, тарифы на газ для промышленности и населения вырастут на 8,5%. Следующая индексация состоится только 1 июля 2024 года. Инфляция в РФ в 2022 году, по оценке Минэкономразвития, составит 12-12,4%, в 2023 году ожидается — 5,5%, в 2024 и 2025 годах — по 4%.

"Утвердить с 1 декабря 2022 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, согласно приложению к настоящему приказу", — говорится в одном из документов. Согласно цифрам, представленным в нем, индексация составит 8,5%.