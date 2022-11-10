МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Евросоюз предоставит Молдавии 200 миллионов евро для закупки газа в случае его нехватки, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Россия отвергла обвинения в использовании поставок газа против Молдавии

Фон дер Ляйен подчеркнула, что сегодня страна переживает глубокий энергокризис, связанный с нехваткой ресурса, а также средств для его оплаты.

"Мы подготовили пакет дополнительной энергетической поддержки Молдавии, 200 миллионов евро будет подготовлено для Молдавии в случае необходимости закупки газа — 100 миллионов в виде гранта и 100 миллионов в виде кредита. Их можно будет получить с 1 января 2023 года", — сказала она на брифинге в ходе визита в Кишинев.

Европейский союз также планирует выделить бюджетную помощь Молдавии в виде 50 миллионов евро для выплаты компенсаций нуждающимся, добавила глава ЕК. Кроме того, орган работает с донорами для выработки схемы поддержки страны в случае необходимости экстренной закупки энергоресурсов.