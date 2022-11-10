МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе на торгах в четверг пока стабильны и торгуются у расчётной цены среды, ниже 1200 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. В среду цены на газ в США упали до семидневного минимума

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1161,6 доллара за тысячу кубометров (–1,2%). По состоянию на 11.02 мск стоимость газового фьючерса составляет 1183,9 доллара (+0,7%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня, среды, — 1175,8 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь стоимость газа с поставкой в следующем месяце в целом демонстрировала устойчивое снижение. Хотя в начале ноября цены превышали 1400 долларов за тысячу кубометров, в среду они завершили торги ниже 1150 долларов.

В то же время сейчас на спотовом рынке цены примерно в 1,3 раза ниже. Стоимость газового контракта с поставкой "на день вперёд" — 10 ноября — по индексу TTF составляет около 900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи EEX. При этом средняя цена на споте в ноябре в 1,9 раза ниже, чем годом ранее — около 530 долларов за тысячу кубометров по сравнению с примерно 1000 долларами в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные компании Elexys.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов, по подсчётам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2% в месячном выражении), в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6%), а в августе была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.