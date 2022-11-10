МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе по итогам торгов четверга подешевели на 2,5%, остаются ниже уровня в 1150 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. "Газпром" отметил повышение роли газа в мировом энергобалансе

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы (по индексу крупнейшего европейского хаба TTF) открыли торги у отметки 1161,6 доллара за тысячу кубометров (–1,2%). Затем котировки росли и достигли ценового максимума в первой половине дня — 1203,9 доллара за тысячу кубометров (+2,4%). После этого фьючерсы вновь стали дешеветь и достигли ценового минимума незадолго до закрытия торгов — 1140,1 доллара (-3%). К концу торгового дня они вновь немного выросли и закрылись на отметке в 1146,8 доллара за тысячу кубометров (-2,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня — 1175,8 доллара за тысячу кубометров.

Весь октябрь стоимость газа с поставкой в следующем месяце в целом демонстрировала устойчивое снижение. Хотя в начале ноября цены превышали 1400 долларов за тысячу кубометров, в среду они завершили торги ниже 1150 долларов.

В то же время сейчас на спотовом рынке цены примерно в 1,3 раза ниже. Стоимость газового контракта с поставкой "на день вперед" — 10 ноября — по индексу TTF составляет около 900 долларов за тысячу кубометров, следует из данных биржи EEX. При этом средняя цена на споте в ноябре в 1,9 раза ниже, чем годом ранее — около 530 долларов за тысячу кубометров по сравнению с примерно 1000 долларами в ноябре 2021 года, свидетельствуют данные компании Elexys.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта.

Высокие цены сохранялись и в дальнейшем. Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов, по подсчетам агентства на основе данных ICE, в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2% в месячном выражении), в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6%), а в августе была чуть выше 2450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.