МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе на торгах в пятницу теряют 7% и после роста в предыдущие дни почти до 1250 долларов за тысячу кубометров вновь опускаются ниже 1100 долларов, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Турция и Алжир создадут совместную компанию для разведки нефти и газа

Ближайшие — декабрьские — фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF, расположенного в Нидерландах, открыли торги снижением на 4,7%, у 1118 долларов за тысячу кубометров. Стоимость газа на 11.33 мск составляет 1088,1 доллара (–7,2%). Динамика котировок приводится от расчётной цены предыдущего торгового дня — 1173 доллара за тысячу кубометров.

При этом цены на рынке спот значительно ниже. Стоимость газовых контрактов с поставкой "на день вперёд" — 11 ноября — составляет почти 790 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные биржи EEX. При этом средняя цена спотовых контрактов в ноябре ещё ниже — около 580 долларов, что примерно вдвое меньше средней расчётной цены фьючерсов в ноябре и в 1,7 раза — средней цены спотовых контрактов в ноябре прошлого года (около 1000 долларов), следует из данных компании Elexys.

Ранее, в начале марта, биржевые газовые котировки из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара за тысячу кубометров был достигнут 7 марта. В апреле–мае стоимость газа снизилась, однако летом вновь выросла, и в августе средняя расчётная цена превысила 2450 долларов, что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Осенью котировки перешли к снижению. Средняя расчётная цена ближайших фьючерсов в сентябре составляла 2093 доллара (–14,6% в месячном выражении), а в октябре снизилась до 1377 долларов за тысячу кубометров (–34,2%). Аналитики связывали это с высоким уровнем заполненности газохранилищ в Европе и сниженным из-за экономии электроэнергии и тёплой погоды спросом на "голубое топливо".