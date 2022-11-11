БРЮССЕЛЬ, 11 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия (ЕК) на следующей неделе представит набросок механизма корректировки газового рынка в Евросоюзе для ограничения чрезмерно высоких цен, законопроект об этом ожидается позже, написала в своём Twitter еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. Евросоюз заменил значительную часть российского газа импортом СПГ

"Комиссия стремится реализовать эффективный механизм ограничения чрезмерных цен на газ в соответствии с нашим предложением от 18 октября и выводами Евросовета (саммита глав государств ЕС — ред.) На следующей неделе мы представим набросок механизма корректировки газового рынка, а вскоре после этого — законодательное предложение", — сообщила она.