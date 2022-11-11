МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Продолжающиеся разногласия между странами-членами ЕС повышают вероятность того, что министры энергетики блока не смогут окончательно утвердить ограничение цен на газ на встрече 24 ноября, передает агентство Рейтер. Цены на газ в Австрии выросли в десять и более раз

Ранее сообщалось, что внеочередной совет министров энергетики стран ЕС созывается на 24 ноября для согласования новых энергетических мер, обсуждаемых с Еврокомиссией с октября.

Как пишет агентство со ссылкой на европейских дипломатов, Бельгия, Греция, Италия и Польша в пятницу пригрозили заблокировать "новые шаги ЕС по смягчению острого энергетического кризиса", поскольку они недовольны тем, что ограничение цен на газ не входит в число детальных предложений. Как отмечается, правительства этих четырех стран хотят получить всеобъемлющее предложение по потолку цен на энергоноситель от ЕК до 24 ноября.

В противном случае, как сообщается, они не согласятся одобрить весь пакет мер, который также включает в себя начало совместных закупок газа блоком и ускорение процедур получения разрешений на использование возобновляемых источников энергии.

ЕК, пишет Рейтер, отреагировала на угрозы обещанием представить проект ограничений на газ к встрече 24 ноября. Однако, как отмечает агентство со ссылкой на источники, шансы на то, что он будет готов к утверждению к этому времени, невелики.

Агентство уточняет, что четыре страны не могут самостоятельно заблокировать соглашение, но им удастся это сделать, если они создадут более широкую коалицию из большинства стран ЕС, которые уже несколько месяцев призывают к введению лимита на газ.