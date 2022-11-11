МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Аналитическая фирма SpaceKnow заявила, что зафиксировала два судна с отключенными датчиками о локации вблизи "Северных потоков" в дни перед ЧП на газопроводах, пишет издание Wired. Equinor усилила безопасность объектов после ЧП на "Северном потоке"

"Мы заметили некоторые темные корабли, суда, которые были значительного размера, которые проходили через представляющий интерес район. У них были выключены их передающие сигнал о местоположении системы, то есть не было никакой информации об их передвижении, а также они пытались скрыть информацию о месте своего нахождения и общую информацию от мира", — рассказал глава компании Джерри Яворницки.

По данным компании, эти суда имели длину от 95 до 130 метров и проходили в нескольких километрах от мест утечек на газопроводах.

Компания также утверждает, что проанализировала спутниковые снимки за 90 дней, в результате чего зафиксировала 25 различных судов, проходящих в этом районе, у 23 из которых датчики локации были включены.

Кроме того, издание предполагает, что эти данные вновь породят спекуляции относительно причин утечек, компания передала полученную информацию НАТО.

Теракты произошли 26 сентября сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура РФ инициировала дело об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток".

Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва "Северных потоков" и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин также заявил, что взрыв на газопроводе "Северный поток" — это очевидный теракт.