БЕРЛИН, 11 ноя — ПРАЙМ. Германия не вводила санкций против газа из России, поскольку много стран были зависимы от российских поставок, заявил в пятницу канцлер ФРГ Олаф Шольц. Шольц сожалеет, что "зерновая сделка" теперь под вопросом

"Мы не налагали санкции на газ. Санкций против газа нет. Ни Германия, ни ЕС, ни страны G7 не вводили санкций", – сказал он в эфире телепрограммы NDR vor Ort.

По его словам, так было сделано намеренно, поскольку Берлин знал, сколько стран зависят от российских поставок, и не хотел причинять им "трудности".

"Мы лишь половину газа получали из России. Другие же зависимы на 80-90%, и во многом так сложилось исторически – потому что они дальше на востоке расположены и их инфраструктуры были таким образом построены", — пояснил политик.

На данный же момент в Германию совсем не поступает российского газа, добавил он. Однако Берлин эту ситуацию предвидел, и потому газовые хранилища были заполнены с помощью диверсификации источников энергии, подчеркнул Шольц.

С начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее собственным интересам.

При этом еще с лета в Евросоюзе и странах G7 обсуждается возможность введения потолка цен на российский газ, прежде всего, чтобы в рамках санкций сократить нефтегазовые доходы бюджета РФ. Также выдвигались предложения ввести ограничения стоимости на весь импортируемый в ЕС газ. Однако, по сообщениям западных СМИ, это предложение пока не получило широкой поддержки со стороны министров энергетики союза.