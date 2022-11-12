БРЮССЕЛЬ, 12 ноя — ПРАЙМ. Еврокомиссия согласовала меру поддержки ФРГ на 225,6 миллиона евро для приобретения 100% контроля над SEFE, бывшей Gazprom Germania. Операция "Реанимация". Зачем "Газпром" подпустили к "Северным потокам"

"Европейская комиссия утвердила германскую меру в размере 225,6 миллиона евро для поддержки SEFE Securing Energy for Europe GmbH, ранее Gazprom Germania GmbH, которая в настоящее время находится под попечительством Германии. Эта мера позволит немецкому государству стать 100-процентным владельцем SEFE GmbH, заменив "Газпром экспорт", для обеспечения безопасности газоснабжения экономики Германии", — говорится в сообщении ЕК.

В рамках этой меры существующий уставный капитал компании в 225,6 миллиона евро будет обнулен, что "фактически положит конец праву собственности нынешнего российского акционера", пишет ЕК. Затем SEFE GmbH выпустит новые обыкновенные акции с той же номинальной стоимостью, которые будут приобретены Германией.