МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Заполнение европейских подземных газохранилищ остается на минимальных темпах, при этом ПХГ заполнены уже почти на 95,5 процента, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe. Бунт на пустой желудок: еще одна страна усомнилась в евроинтеграции

По состоянию на 11 ноября, суточный прирост топлива в хранилищах находился на отметке в 0,04 процентного пункта.

Сейчас запасы газа в ЕС составляют 103,6 миллиарда кубов при максимуме в 110 миллиардов, таким образом заполненность ПХГ достигла 95,43 процента. При этом год назад показатель составлял лишь 74,69 процента.

Как отмечается, активной закачке способствует теплая погода, на фоне которой снижаются и спрос на топливо, и его цена.

Самые большие запасы сформировали:

Германия — 23,8 миллиарда кубометров,

Италия — 17,9 миллиарда,

Франция — 12,9 миллиарда,

Австрия — 8,8 миллиарда.

Сырье из подземных хранилищ покрывает до трети газа, потребляемого в европейском регионе зимой. Однако "Газпром" ранее подчеркнул, что даже полная заполненность ПХГ не гарантирует успешного преодоления отопительного сезона.