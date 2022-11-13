Европа заполнила свои газохранилища почти на 95,5 процента
Заполнение газохранилищ ЕС идет низкими темпами и приближается к отметке в 95,5 процента
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МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Заполнение европейских подземных газохранилищ остается на минимальных темпах, при этом ПХГ заполнены уже почти на 95,5 процента, следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
По состоянию на 11 ноября, суточный прирост топлива в хранилищах находился на отметке в 0,04 процентного пункта.
Сейчас запасы газа в ЕС составляют 103,6 миллиарда кубов при максимуме в 110 миллиардов, таким образом заполненность ПХГ достигла 95,43 процента. При этом год назад показатель составлял лишь 74,69 процента.
Как отмечается, активной закачке способствует теплая погода, на фоне которой снижаются и спрос на топливо, и его цена.
Самые большие запасы сформировали:
Германия — 23,8 миллиарда кубометров,
Италия — 17,9 миллиарда,
Франция — 12,9 миллиарда,
Австрия — 8,8 миллиарда.
Сырье из подземных хранилищ покрывает до трети газа, потребляемого в европейском регионе зимой. Однако "Газпром" ранее подчеркнул, что даже полная заполненность ПХГ не гарантирует успешного преодоления отопительного сезона.
https://1prime.ru/gas/20221113/838804366.html
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